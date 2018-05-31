Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа

Экс-муза Квентина Тарантино и экс-модель, 48-летняя американская актриса Ума Турман определилась со своей следующей ролью. Как уведомил Deadline, Турман сыграет в мистическом драматическом сериале Netflix "Потайные комнаты" (Chambers).

Сюжет которого пока слегка не блещет: по центру - героиня-девушка, перенесшая инфаркт и экстренную пересадку сердца. После чего у персонажа начинают выявляться сверхспособности, часть которых - "тревожаще зловещи". Чем она обескуражена и пытается выяснить, кто же был столь инфернальным донором.

Турман сыграет женщину по имени Нэнси, мать донора. С которой по ходу сюжета у главгероини сложатся "непростые отношения". С условием, что Нэнси данная уверена - на самом деле ее ребенок, дочь, та, из которой извлекли орган, до сих пор жива. И вообще вся ситуация окутана мраками чрезвычайно неприятной тайны.

Продюсер - Стивен Гейган ("оскаровский" "Траффик" 2000 года, "Форт Аламо"), сценаристы - актриса Леа Рэйчел ("Правила свиданий из будущего") и Акела Купер ("Американская история ужасов", "Люк Кейдж"). Пилот ставит Альфонсо Гомес-Рехион ("Американская история ужасов", "Хор", "Я, Эрл и умирающая девушка").

В первом сезоне "Комнат" наобещали десять эпизодов. Точной даты релиза еще нет.

Ранее мы писали, что Турман милостиво высказала надежду успеть сыграть в фильме Тарантино до того, как он сдержит ранее данное обещание и покинет режиссуру.