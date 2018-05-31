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31.05.2018 15:20
Рубрика: Власть

В День защиты детей Путин посетит детскую больницу

Текст: Кира Латухина

Завтра, в День защиты детей, президент проведет сразу несколько мероприятий, посвященных этой дате.

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Сначала глава государства посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу и осмотрит новый современный корпус.

Затем в Кремле Владимир Путин вручит ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей. "Среди удостоенных награды - семьи из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, Республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Орден получают родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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