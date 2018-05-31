В Кремле призвали Киев к ответу за обвинения в адрес РФ по делу Бабченко

В Кремле не стали комментировать инсценировку убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. И подчеркнули, что быть журналистом на Украине - опасно.

"История по меньшей мере странная, и не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Но, слава Богу, человек жив".

"Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно, - подчеркнул Песков. - То есть сути ситуации это не меняет".

"Комментировать в остальном нечего", - заключил представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать обвинения в адрес российских спецслужб и администрации президента, Песков уточнил: "Кто обвинял?". "Украинские правоохранительные органы", - ответил журналист. "Они обезличенные?" - спросил пресс-секретарь главы государства. "Прозвучали заявления...", - заметил представитель прессы. "Слушайте, там много всего", - объяснил Песков.

"Говорил Грицак", - вспомнил кто-то из участников брифинга. "Кто это?" - спросил кремлевский чиновник. "Начальник СБУ", - был ответ. "Он должен отвечать за свои слова, - заметил Песков. - Если говорит, то должен отвечать за свои слова: иначе будет выглядеть как британские коллеги".

"С российской стороны есть что сказать на это?" - спросили пресс-секретаря президента. "Мы вчера уже сказали, - напомнил он. - Вчера же сразу прозвучали обвинения".