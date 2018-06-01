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01.06.2018 04:25
Рубрика: В мире

Абрамович отозвал заявление на британскую визу

Российский миллиардер Роман Абрамович передумал получать британскую инвестиционную визу и отозвал соответствующее заявление.

Песков: Проблемы Абрамовича с британской визой - не вопрос Кремля

Ранее бизнесмен стал гражданином Израиля. Теперь, имея на руках новый документ, он может находиться в Лондоне максимум шесть месяцев в год. Кроме того, Абрамович не имеет права работать на территории Соединенного Королевства.

РИА Новости напоминает, что в середине мая у миллиардера возникли сложности с получением британской визы. По данным СМИ, речь идет о затянувшейся процедуре продления. А Daily Telegraph писала, что Абрамовичу, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

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