ЕГЭ по профильной математике напишут более 420 тысяч выпускников

"В том числе, более 413 тысяч выпускников текущего года. Профильную математику выбрали 61% участников основного периода ЕГЭ этого года. Для проведения ЕГЭ будет организовано 4455 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом", - пояснили в ведомстве.

Профильная математика нужна для поступления в технические вузы, на экономические факультеты и на некоторые естественно-научные факультеты. Минимальный балл по математике профильного уровня - 27 баллов. Но хороших вузов, которые готовы принять абитуриентов с таким минимумом, нет. В престижных университетах обычно установлен порог хотя бы в 40 баллов или выше.

В Рособрнадзоре рассказали, что свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня.

Профильная математика - непростой экзамен, особенно вторая часть заданий, но по словам экспертов, они не выходят за рамки школьной программы и заданий олимпиадного уровня там нет.