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01.06.2018 18:35
Рубрика: Легковые авто

Концерн Porsche ограничил продажу новых автомобилей в Европе

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Автопроизводитель Porsche с 1 июня приостанавливает продажу некоторых автомобилей в Европе, так как генерируемые машинами выхлопы не соответствуют новым экологическим нормам. Официального заявления от концерна сделано не было, а информация в прессе по этому поводу разнится.

Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что речь идет именно о приостановке продажи всех новых автомобилей в Европе. Причина - попытка концерна адаптировать машины к требованиям Евросоюза по выхлопам, которые вступят в силу с 1 сентября этого года.

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С сегодняшнего дня на интернет-странице конфигуратора появилось объявление: "Выбранная модель кратковременно недоступна в качестве нового автомобиля свободной конфигурации по причине предстоящей модельной ревизии", пишет издание (цитата по РИА Новости). В центре Porsche сообщили, что новых автомобилей моделей Cayenne и Panamera придется ждать до марта следующего года.

В свою очередь агентство Reuters уточняет, что концерн ограничивает на время число моделей, которые он продает в Европе, а не приостанавливает реализацию всей линейки. Представитель компании пояснил, что клиенты могут в течение переходного периода оформить предзаказ на интересующие их модели, но не конкретизировал, какие из них пока не появятся на рынке.

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#Porsche