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Рубрика: В мире

Лидер Венесуэлы предложил освободить задержанных оппозиционеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал освободить задержанных оппозиционеров. "Это станет свидетельством позитивного результата переговоров, которые были проведены в интересах венесуэльского народа", - заявила глава штата Тачира Лайди Гомес.

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ТАСС напоминает, что с предложением выпустить политических противников к Конституционной ассамблее обратился лидер страны после победы на выборах 20 мая. Сейчас под стражей находятся более 200 человек, выступающих против действующей власти.

В прошлом году в ходе антиправительственных демонстраций погибли не менее 120 человек, свыше 5 тысяч были арестованы. Поводом для протестов стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента.

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