Власть
01.06.2018 15:45
Текст: Галина Мисливская ( Душанбе)

Медведев и Кобяков обсудили вопросы сотрудничества России и Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 1 июня встречу со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также график предстоящих встреч.

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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Главы правительств России и Беларуси встретились на полях заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Таджикистане.

Напомним, Совет глав правительств СНГ координирует взаимодействие органов исполнительной власти стран Содружества в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. Руководство Советом осуществляется на основе ротации. В 2018 году председателем этого органа является глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода.

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