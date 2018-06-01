В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали 13 документов

В числе подписанных документов - соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, соглашение об обращении с отходами электронного оборудования, соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Стороны также подписали протокол об изменениях в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Ряд документов принят в форме решений Совета. Среди них концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и план первоочередных мероприятий по ее реализации, положение о съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ, решение о международном молодежном проекте "100 идей для СНГ".

Подписан также ряд документов, касающихся руководяших органов СНГ.

В нынешней встрече приняли участие главы правительств шести из одиннадцати стран СНГ - Дмитрий Медведев от России, Андрей Кобяков от Белоруссии, Бакытжан Сагинтаев от Казахстана, Мухаммедкалый Абылзагиев от Киргизии, Абдулла Арипов от Узбекистана, а также глава таджикского правительства Кохир Расулзода, председательствующий в Совете в 2018 году.

Армению и Азербайджан представляли первые вице-премьеры - Арарат Мирзоян и Ягуб Абдулла оглы Эюбов. От Молдавии присутствовал Виктор Соочан, постпред республики при СНГ, Туркмения направила замглавы кабмина Рашида Мередова. Украина встречу проигнорировала.

Следующее заседание Совета состоится в ноябре этого года в Астане.