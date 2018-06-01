МИД о ситуации с Вышинским: Своих не бросаем

Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, Москва будет действовать в рамках правовых норм. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин, комментируя слова редактора портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сказанные в ходе рассмотрения судом Херсона апелляции на его арест.

"Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм. Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", - сказал Кожин на брифинге.

Ранее Вышинский, задержанный в Киеве по подозрению в государственной измене, объявил, обращаясь к президенту Порошенко, об отказе от украинского гражданства.