Минск и Москва продолжат переговоры о взаимном признании виз в сентябре

В сентябре после оценки эффективности реализации соглашения о въезде на спортивные соревнования специалисты приступят "к консультациям по большому соглашению", - отметил Бегун. Он подчеркнул, что "соглашение не отложено на дальнюю полку, работа над ним по-прежнему идет".

Остается еще ряд вопросов, требующих дополнительного согласования и регламентации с обеих сторон. В конце мая Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. По словам представителя МВД, стороны изучат практику применения этого документа.

"Посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов", - добавил Бегун.

Как уже сообщалось, в соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.

Российская сторона, в свою очередь, предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.