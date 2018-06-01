Паблик "Страдающее Средневековье" прославился смешными легкомысленными картинками на историческую тему. Идея паблика возникла у его создателей, когда они были еще студентами и проходили курс медиевистики... А через несколько лет вышла книга "Страдающее Средневековье".

По мнению авторов книги и создателей паблика, группа "ВКонтакте" прославилась благодаря тому, что картинки-мемы позволяют объективно взглянуть на Средние века и современную действительность.

"Страдающее Средневековье" - это идеальный учебник истории, рассказывающий о том, каковы были отношения религии и культуры в Средние века - сложную, разностороннюю и грандиозную эпоху. Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей.

Сейчас планируется выход новых изданий, посвященных Иерониму Босху и скандинавистике (в частности, сходству скальдов с современными рэперами). Книги будут интересны как новичкам, так и знакомым с темой. А главное, у людей есть шанс привыкнуть к мысли, что Средние века - не только эпоха догматов, крестовых походов и запретов, а еще время травести, фривольности и карнавала.