Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2"

Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания отклонил жалобу экологов на решение Горного ведомства Штральзунда разрешить строительство газопровода "Северный поток-2". Речь идет об участке трубы, который пройдет в территориальных водах Германии и на суше.

Жалоба была подана Союзом охраны природы и биоразнообразия (NABU) в начале марта. Экологи считали, что прокладка газопровода приведет к плохим последствиям для экологии вод. Суд вынес решение 31 мая, приняв сторону Горного ведомства, передает "Интерфакс".

Газопровод "Северный поток-2" пройдет от берегов России до Германии через Балтийское море, две его нитки обеспечат поставки 55 миллиардов кубометров газа в год. На данный момент проектная компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство трубы от Германии и Финляндии, на очереди - Россия, Швеция и Дания.

На немецкой территории уже начались подготовительные работы к строительству, о чем сообщалось в середине мая. На морском участке в Финляндии также идет работа. Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания подтвердил, что вести подготовку к прокладке трубы уже сейчас - законно, несмотря на отсутствие разрешений еще от трех стран.