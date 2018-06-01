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Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Киселевич подписал контракт с клубом НХЛ

Текст: Анна Козина

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в составе сборной России Богдан Киселевич подписал контракт сроком на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", где уже играют российские нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
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О достигнутой договоренности сообщает пресс-служба клуба.

- Богдан - надежный защитник, который добавит глубины нашей обороне, - сказал генеральный менеджер "Флориды" Дейл Таллон. - Он зарекомендовал себя как хороший игрок обороны на международном уровне и в КХЛ и способен оказать положительное влияние на наших молодых защитников.

Киселевич с 2014 года выступал в КХЛ за московский ЦСКА, контракт с которым истек 30 апреля. Ранее он также играл в составе череповецкой "Северстали", "Липецка" и самарского ЦСК ВВС. Киселевич провел в КХЛ 464 игры и набрал 142 очка (26 шайб + 116 передач).

Помимо "золота" Игр, на счету Киселевича "бронза" чемпионата мира 2017 года.

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