Олимпийский чемпион Киселевич подписал контракт с клубом НХЛ

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в составе сборной России Богдан Киселевич подписал контракт сроком на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", где уже играют российские нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин.

О достигнутой договоренности сообщает пресс-служба клуба.

- Богдан - надежный защитник, который добавит глубины нашей обороне, - сказал генеральный менеджер "Флориды" Дейл Таллон. - Он зарекомендовал себя как хороший игрок обороны на международном уровне и в КХЛ и способен оказать положительное влияние на наших молодых защитников.

Киселевич с 2014 года выступал в КХЛ за московский ЦСКА, контракт с которым истек 30 апреля. Ранее он также играл в составе череповецкой "Северстали", "Липецка" и самарского ЦСК ВВС. Киселевич провел в КХЛ 464 игры и набрал 142 очка (26 шайб + 116 передач).

Помимо "золота" Игр, на счету Киселевича "бронза" чемпионата мира 2017 года.