Премьер Грузии взял на контроль расследование гибели подростков

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал лично контролировать новое расследование дела о гибели подростков в декабре прошлого года. К процессу подключится и парламент. В ближайшее время будет сформирована специальная комиссия.

Напомним, накануне в столице Грузии несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста, организатором которой стал Заза Саралидзе - отец одного из двух подростков, убитых в потасовке 1 декабря 2017 года.

По словам убитого горем родителя, расследование преступления велось неправильно, а прокуратура покрывала фигурантов дела. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.

Как сообщает РИА Новости, одно из требований манифестантов было удовлетворено - в отставку ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. Квирикашвили поручил министру юстиции избрать нового главного прокурора с учетом пожеланий общественности.