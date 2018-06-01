Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь"

В Москве начал свою работу 4-й книжный фестиваль "Красная площадь".

Во время фестиваля проходят литературные встречи, презентации книг, автограф-сессии.

На белорусском стенде представлены новинки белорусского книгоиздания, в том числе посвященные знаковой для Беларуси дате - 500-летию белорусского книгопечатания, а также 135-летию классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, 950-летию г. Минска.

Книги белорусских издателей вызывают большой интерес у посетителей книжного форума, сообщили в Министерстве информации Беларуси.