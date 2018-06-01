Пассажирам метро при подключении к Wi-Fi расскажут о мультфильмах

В честь Дня защиты детей при подключению к бесплатному интернету в метро пассажирам расскажут редкие факты о любимых детских мультфильмах.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании-провайдера, пассажиры смогут узнать, как зовут нашего Чебурашку в разных странах. Или сколько времени тратят мультипликаторы на создание одного мультика. Совместная акция провайдера и Союзмультфильма продлится до 10 июня.

Кроме того, в кассах столичного метро сегодня можно купить билеты с изображением героев мультфильмов "Простоквашино" и "Малыш и Карлсон".

Другие транспортные операторы города тоже поздравят детей. Аэроэкспресс на вокзалах и аэропортах дарит шарики и сладости, а Центральная пригородная пассажирская компания на Ярославском и Казанском вокзале при покупке билетов по тарифу "Детский" вручит пазлы и наборы для рисования с железнодорожной тематикой.