По трассе М-10 запустят движение в обход Твери

В Тверской области откроют для движения участок федеральной трассы М-10 в обход регионального центра.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, движение будет запущено по участку 156 - 178 километр автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 "Россия" (тверская окружная дорога).

Реконструкция этого участка со строительством двух транспортных развязок началась в 2015 году. За это время дорожники расширили трассу до четырех и шести полос, оснастили ее наружным освещением и построили тротуары в населенных пунктах.

Обновленную тверскую окружную дорогу откроют 5 июня - в преддверии старта серии матчей чемпионата мира по футболу.