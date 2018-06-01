Северный выход станции метро "Спортивная" закрылся на ремонт

Для ремонта на неделю закрылся северный вестибюль станции метро "Спортивная".
Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, закрытие необходимо для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторов. Это невозможно сделать, пока там ходят пассажиры.
Попасть на станцию можно через южный вестибюль (выход к станции "Лужники" МЦК).
Откроется ремонтируемый выход 8 июня.
Также в метро отметили, что в ближайшие выходные, 2 и 3 июня, закроется на ремонт лестничных сходов и перехода восточный вестибюль станции метро "Белорусская-Кольцевая" (выход к улицам Лесная и Бутырский вал).
Он возобновит работу в понедельник, 4 июня.