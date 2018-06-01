Камчатский депутат пересел на коня из-за конских цен на бензин

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский потребовал парковочное место у здания регионального правительства для своего коня. Отказаться от машины парламентарий вынужден из-за резкого скачка цен на топливо.

- Я простой пенсионер. Цены на бензин на прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском резко взлетели. Поэтому теперь я вынужден ездить на своем коне по кличке Ракета, - рассказал Пучковский "РГ". - А что? У губернатора на парковке у здания правительства "Мерседес" стоит, а у меня будет - мерин!

Соответствующее обращение депутат намерен передать главе региона и начальнику краевого ГИБДД в понедельник.

По словам депутата, он живет в пригороде Петропавловска-Камчатского. Содержание лошади обходится ему гораздо дешевле содержания автомобиля.

- У меня простой конь, не породистый. Пасется в табуне, топлива не просит, билетов за проезд не требует, - объяснил Михаил Пучковский.

Он также рассказал, что сегодня в ответ на его требование депутаты из регионального отделения партии "Единая Россия" предложили ему проездной.

- Я не взял для себя. Но пусть приносят еще, раздарю проездные таким же пенсионерам, как я! Дело ведь не во мне. Я хочу привлечь внимание к проблеме роста цен на бензин. Людям ведь тяжело приходится из-за этого.

Михаил Пучковский говорит, что живет на одну пенсию. Он является депутатом Заксобрания на неосвобожденной основе, то есть зарплату за эту деятельность не получает. В прошлом году, согласно декларации, общий доход депутата составил 276 тысяч рублей (по 23 тысячи в месяц).

Справка "РГ"

На прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском резко взлетели цены на горючее. АИ-92 на многих автозаправках подорожал на пять рублей. Теперь он продается от 49,5 рубля за литр, АИ-95 - от 50,7 до 51 рубля, дизельное топливо - от 55,3 до 55,5 рубля.