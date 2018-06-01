Момент взрыва в иркутском ТРЦ попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв и последующий пожар в иркутском ТРЦ "Комсомолл".

Во время химических опытов в детской лаборатории пострадали восемь человек.

Как сообщает СК России, детский досуг организовывала частная компания. Экскурсовод использовал жидкий азот и химические реактивы. В какой-то момент произошел выброс газа, который воспламенился. Ожоги получили дети, сидящие в первом ряду.

Пострадавшим от пяти до 13 лет. Самые тяжелые травмы получили двое - мальчик и девочка - у них диагностированы ожоги до 25% тела.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека