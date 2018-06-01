В Иркутске возбуждено дело о пожаре во время шоу в ТЦ

СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту химического взрыва на детском шоу. Дело заведено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как уточняет пресс-служба ведомства, сегодня днем в ТРЦ "КомсоМолл" в Иркутске на представлении пдемонстрировали химический опыт, в котором использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул. Дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

В результате ЧП пострадали восемь детей от 5 до 13 лет, все доставлены в городскую клиническую больницу № 3, где им была оказана неотложная помощь. Состояние семи пострадавших оценивается как удовлетворительное, у двух детей - 10-летнего мальчика и 13-летней девочки - зафиксирован ожог тела до 25 процентов поверхности. У мальчика ожоговый шок, он помещен в палату интенсивной терапии.

Задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в составе опытных следователей-криминалистов под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным в зале, рассчитанном на 70 человек находилось около 60 детей.