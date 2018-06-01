Мы попали в огонь: дети рассказали о взрыве в иркутском ТЦ

Новости

Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа 17:51
Сбитому в Афганистане советскому летчику помогут вернуться на родину 17:46
Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон 17:43
Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован 17:40
США обсуждают с ФРГ размещение системы ПРО THAAD 17:34
На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка 17:26
Под Калугой рецидивист получил 23 года за убийство двух женщин 17:21
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках 17:17
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби 17:15
Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети 17:09
В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал 17:07
Российская авиакомпания начала выполнять рейсы в Гомель 16:56
Под Ульяновском ГИБДД оштрафовала пастуха, гнавшего коров по трассе 16:46
Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета 16:45
Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме 16:42
Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль 16:31
Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь" 16:30
Под Ярославлем конь убил хозяина 16:23
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение 16:20
Брянских детей назвали Вильгельм и Евника 16:18
Полиция ФРГ нашла сбежавших из зоопарка хищников с помощью дронов 16:15
СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 16:15
В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов 16:07
Лукашенко заявил о необходимости усиления поддержки семей с детьми 16:00
Родителям напомнили, почему нельзя оставлять детей одних в машине 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мы попали в огонь: дети рассказали о взрыве в иркутском ТЦ

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Очевидцы взрыва в иркутском ТЦ "КомсоМолл" рассказали о первых минутах ЧП во время детского шоу. По словам присутствовавших, пламя мгновенно перекинулось на сидевших рядом маленьких зрителей. Всего от вспышки газа пострадали восемь детей.

Как объяснили родители, организаторы детского шоу не пустили их в зал. В помещении, находящемся на третьем этаже, было 60 детей. Остаться смогла только мама одного из мальчиков. В какой-то момент над столом вспыхнуло пламя, от которого загорелась одежда у сидящих впереди зрителей.

- Моя жена все же настояла и осталась. Когда все это началось, она выводила детей, снимали с них кофты, чтобы не вспыхнули, - цитирует отца одного из пострадавших детей KP.RU.

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
Момент взрыва в иркутском ТРЦ попал на видео

Все метнулись к выходу. Началась паника.

- Мы сидели в "Зале чудес", нам что-то о химии рассказывали. Потом огонь перешел на нижний ряд, и мы попали в огонь. Я сидел на первом ряду, было страшно. Рядом была мама, - рассказал сам мальчик.

По данным областного МЧС, организаторы шоу грубо нарушили технику безопасности. Жертв удалось избежать только по счастливой случайности: пожар после взрыва не начался. Кроме того, к моменту прибытия пожарных системы оповещения о возгорании все еще не были включены, эвакуация не начиналась. Выводить покупателей пришлось самим пожарным.

Подтверждают это и свидетельства, появляющиеся в соцсетях: "Мы попали в настоящую панику... работники кричали, чтобы мы сохраняли хладнокровие и спокойствие, еле-еле мы выбежали, а пожарная тревога минут через 15 только сработала".

В отношении владельца ТРЦ, арендаторов и должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации, началась проверка Госпожнадзора.

Главное сегодня

В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину
ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня