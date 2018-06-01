Мы попали в огонь: дети рассказали о взрыве в иркутском ТЦ

Как объяснили родители, организаторы детского шоу не пустили их в зал. В помещении, находящемся на третьем этаже, было 60 детей. Остаться смогла только мама одного из мальчиков. В какой-то момент над столом вспыхнуло пламя, от которого загорелась одежда у сидящих впереди зрителей.

- Моя жена все же настояла и осталась. Когда все это началось, она выводила детей, снимали с них кофты, чтобы не вспыхнули, - цитирует отца одного из пострадавших детей KP.RU.

Все метнулись к выходу. Началась паника.

- Мы сидели в "Зале чудес", нам что-то о химии рассказывали. Потом огонь перешел на нижний ряд, и мы попали в огонь. Я сидел на первом ряду, было страшно. Рядом была мама, - рассказал сам мальчик.

По данным областного МЧС, организаторы шоу грубо нарушили технику безопасности. Жертв удалось избежать только по счастливой случайности: пожар после взрыва не начался. Кроме того, к моменту прибытия пожарных системы оповещения о возгорании все еще не были включены, эвакуация не начиналась. Выводить покупателей пришлось самим пожарным.

Подтверждают это и свидетельства, появляющиеся в соцсетях: "Мы попали в настоящую панику... работники кричали, чтобы мы сохраняли хладнокровие и спокойствие, еле-еле мы выбежали, а пожарная тревога минут через 15 только сработала".

В отношении владельца ТРЦ, арендаторов и должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации, началась проверка Госпожнадзора.