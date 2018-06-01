Выплаты вкладчикам Бум-банка начнутся до 15 июня

Выплаты вкладчикам лишившегося в пятницу лицензии Бум-банка из Нальчика начнутся не позднее 15 июня.

Банки-агенты для проведения выплат будут отобраны до 7 июня, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

По закону вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели лишившегося лицензии банка могут претендовать на возмещение средств до 1,4 миллиона рублей.

Ранее Банк России сообщил об отзыве лицензии у Бум-банка из-за рискованной бизнес-модели и нарушений "антиотмывочного" законодательства. Банк занимал 380 место по величине активов в банковской системе.