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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге после взрыва газа эвакуировали около 50 человек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Около пятидесяти человек вывели петербургские спасатели из дома №58 по улице Народной, где произошел взрыв бытового газа.

Два жителя Ингушетии пострадали из-за взрыва газа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Дмитрия Легонького, эвакуированы жильцы двух подъездов.

Сам взрыв произошел на втором этаже хрущевки. По предварительным данным, в квартире разгерметизировался газовый баллон. Взрывная волна выбила стекла в одной из комнат. Пострадал один человек. С множественными ожогами он доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Жители окрестных домов сообщают в социальных сетях, что слышали громкий хлопок и почти сразу к дому №58 стали стягиваться экстренные службы. Только по линии петербургского Управления МЧС приехали 30 человек личного состава на шести автомобилях. Также на место происшествия прибыли полицейские и бригады "скорой".

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