В Петербурге после взрыва газа эвакуировали около 50 человек

Около пятидесяти человек вывели петербургские спасатели из дома №58 по улице Народной, где произошел взрыв бытового газа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу Дмитрия Легонького, эвакуированы жильцы двух подъездов.

Сам взрыв произошел на втором этаже хрущевки. По предварительным данным, в квартире разгерметизировался газовый баллон. Взрывная волна выбила стекла в одной из комнат. Пострадал один человек. С множественными ожогами он доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Жители окрестных домов сообщают в социальных сетях, что слышали громкий хлопок и почти сразу к дому №58 стали стягиваться экстренные службы. Только по линии петербургского Управления МЧС приехали 30 человек личного состава на шести автомобилях. Также на место происшествия прибыли полицейские и бригады "скорой".