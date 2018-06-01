В Астраханской области упавшая с батута девочка находится в коме

В Астраханской области четырехлетняя девочка, пострадавшая в батутном парке, впала в кому. Об этом сообщили в пресс-службе служба регионального следственного управления.

По данным ведомства, девочка упала на тротуар, что и послужило причиной тяжелых травм. Еще одна пострадавшая – ребенок восьми лет – упала на газон и получила перелом таза, а также сотрясение головного мозга.

- Следствием установлено, что конструкция была плохо закреплена. При установке аттракциона индивидуальный предприниматель использовал не 10 анкеров, как положено, а всего четыре. Кроме того, крепежные веревки были недостаточной толщины. Сильный порыв ветра снес батут, на котором находились две девочки 4 и 8 лет, - уточнили следователи.

Напомним, ЧП произошло в городе Знаменске. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.