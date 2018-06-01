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01.06.2018 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Крымскому мосту проехали более 200 тысяч автомобилей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

За 16 суток с момента начала движения по автодорожной части Крымского моста по нему проехали 213 тысяч автомобилей, в том числе 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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По статистике, в сторону Крыма по мосту проехали чуть больше автомобилей, чем на Тамань - 111 тысяч против 102 тысяч. В будни мост используют 8-9 тысяч машин, а в преддверии выходных и в субботу-воскресенье поток предсказуемо возрастает. Так, средняя интенсивность движения по пятницам - 11-12 тысяч, по субботам - 15-16, а в воскресенья - 21-22 тысяч машин в обе стороны.

Среди едущих по Крымскому мосту - автотуристы, направляющиеся на отдых на полуостров и на Кубань, и местные жители, которые стали более активно общаться с родственниками, проживающими на разных берегах. Также немало россиян, которые едут впервые знакомиться с мостом и протестировать его на своем автомобиле. Заметно увеличился и поток экскурсионных групп, которые на автобусах едут с материка для знакомства с достопримечательностями и памятниками Керчи.

Автоматизированная система управления дорожным движением Крымского моста показывает и плавное увеличение числа автобусов, едущих по мосту - если в первые дни на мосту фиксировалось до 90 автобусов в обе стороны ежесуточно, то на второй неделе этот показатель вырос до 120-130 автобусов. В выходные же по Крымскому мосту едет свыше 140 автобусов.

По-прежнему самыми распространенными нарушениями на мосту остаются превышение допустимой скорости движения 90 километров в час и остановки для фотографирования. Но, как отмечают в инфоцентре, в последние дни диспетчеры фиксируют сокращение числа нарушений ПДД.

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