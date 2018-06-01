Победителем детской "Новой волны" в Крыму стала украинка

Украинская 12-летняя певица Ева Лёпа названа победительницей детского конкурса исполнителей "Новая волна", который завершился в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом объявил председатель жюри продюсер Игорь Крутой.

Ева - уроженка украинского города Кременчуга. Она участвовала и побеждала во многих песенных конкурсах для детей в разных странах.

Второе место жюри, в которое, кроме Крутого, вошли Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко и Лариса Долина, отдало болгарской девочке Иване Работовой, третье - россиянке Соне Фоменко.

Приз зрительских симпатий достался Диане Анкудиновой, известной по успеху в телепроекте "Ты супер!"

В финале также участвовали юные исполнители из Беларуси, Молдавии, Казахстана, Израиля, Грузии и Армении.