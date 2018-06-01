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Рубрика: В мире

Россия и КНДР могут провести встречу на высшем уровне в этом году

Текст: Александр Гацак

Россия и КНДР договорились о проведении встречи на высшем уровне в этом году. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что указанная договоренность была достигнута в ходе прошедших накануне переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньяне. ЦТАК информирует, что стороны выразили намерение "активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности, осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами".

ЦТАК также сообщает, что Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность планам по денуклеаризации КНДР, а также налаживанию связей со Штатами.

Накануне пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить о возможности личной встречи лидеров двух стран пока рано.

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