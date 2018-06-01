В Сербии найден древний саркофаг с драгоценностями

Сербские археологи при раскопках на месте древнеримского города Виминациума обнаружили нетронутый саркофаг с останками двух человек и ювелирными украшениями.

Как сообщает Reuters, находка была сделана в археологическом парке на месте древнеримского города, основанного в I веке н.э. Он расположен недалеко от города Костолац и в 70 км от Белграда. В нетронутом саркофаге римского периода были обнаружены останки мужчины средних лет и молодой женщины. Мужчина был очень высокого роста.

В захоронении находились стеклянные парфюмерные флаконы, золотые серьги и кольцо, ожерелье, серебряное зеркало, несколько дорогих заколок для волос, серебряная пряжка и другие артефакты. По мнению археолога Илии Микича, драгоценности свидетельствуют о принадлежности погребенных к высшему сословию.

Виминациум был столицей римской провинции Мезия. В городе проживало до 40 тысяч человек. Он был хорошо укреплен. В нем имелись ипподром, форум, дворец, храмы, амфитеатр, акведуки, бани и мастерские. На данный момент археологи исследовали лишь четыре процента его территории.