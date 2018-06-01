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01.06.2018 17:46
Рубрика: В мире

Сбитому в Афганистане советскому летчику помогут вернуться на родину

Военный летчик из Советского Союза, который был сбит в небе над Афганистаном в 1987 году и более 30 лет считался пропавшим без вести, оказался жив и может вернуться на родину.

Как сообщил руководитель Союза десантников России Валерий Востротин, вопрос о возвращении бывшего военнослужащего накануне в Подмосковье обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах церемонии вручения наград и премий "Боевое братство - Battle Brotherhood" - "Боевые сестры - Battle Sisterhood".

Фото: РИА Новости
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Эту же информацию подтвердил и замруководителя "Боевого братства" Вячеслав Калинин.

"По нашим данным, он хочет вернуться домой", - приводит его слова РИА Новости.

"Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", - заявил Востротин.

О готовности оказать какую-либо помощь в возвращении сбитого летчика уже выразил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич.

Правда, конкретное местонахождение мужчины неизвестно. По одной из версий, он может находиться на территории Пакистана. Фамилия летчика тоже не озвучена по причине сохранения конфиденциальности информации.

"Он был сбит в 1987 году. Скорее всего, ему не меньше 60 лет. Он может находиться на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане. Сбили его над территорией Афганистана, а увезли, скорее всего, в Пакистан", - предположил Калинин.

Известно, что с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых советских самолетов.

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