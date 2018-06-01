Следующей соперницей Касаткиной в Париже будет Возняцки

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая ранее в пятницу, 1 июня, обыграла гречанку Марию Саккари и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос", узнала имя своей следующей соперницы. Ей стала вторая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

В мачте третьего раунда Возняцки одержала победу над француженкой Полин Пармантье со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Отметим, что Касаткина и Возняцки дважды встречались в этом году. И оба раза победа оставалась за россиянкой. На турнире В Санкт-Петербурге Даша взяла верх в четвертьфинале со счетом 7:6, 6:3, а в четвертом круге Индиан -Уэллса выиграла 6:4, 7:5. Однако эти встречи проходили на харде, а не на грунте.

Отметим, что Возняцки, а также румынка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса ведут борьбу не только за титул на втором в сезоне турнире "Большого шлема", но и за звание первой ракетки мира.