СМИ: Глава столичного следствия подал в отставку

Сегодня появилась информация, что руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов подал рапорт об отставке.

Корреспонденту "РГ" в СК не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Похоже, что такой же ответ получили и информационные агентства, так как ТАСС, сообщив о том, что Дрыманов подал в отставку, сослался не на официальных лиц, а на свои источники. Известно, что главный следователь Москвы написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста. По неподтвержденным слухам, рапорт был подписан.

У Дрыманова в последнее время было много неприятностей, связанных с громкими уголовными расследованиями и попытками любыми способами бросить тень на руководителя в связи с преступлениями его подчиненного.

Напомним, что начальника ГСУ СК РФ по Москве назначает и освобождает от работы президент.