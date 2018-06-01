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01.06.2018 12:17
Рубрика: Легковые авто

Стала известна цена кроссовера Toyota C-HR с полным приводом

Текст: Андрей Полухин
Российское представительство Toyota начало прием заказов на новый и самый доступный кроссовер в линейке - C-HR. Как выяснилось, версия с полным приводом доступна по цене от 2 083 000 рублей, с самым мощным 148-сильным двигателем - от 1 670 000.
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Все автомобили имеют светодиодные дневные ходовые огни, омыватели фар, датчики света и давления в шинах, электроусилители рулевого управления, антиблокировочную и антипробуксовочную системы, системы курсовой устойчивости, помощи при подъеме на склоне и вызова экстренных служб.

Фото: Пресс-служба Toyota
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В минимальной комплектации Ride - со 115-сильным двигателем 1.2 и МКПП с за 1 299 000 рублей - владельцы получат галогенные фары, мультируль, электрорегулировку и подогрев зеркал, кондиционер, стальные колесные диски, тканевый салон и индикатор уровня омывающей жидкости.

В версии Hot - с мотором 2.0 мощностью 148 л.с. и вариатором за 1 670 000 рублей - добавляются галогенные противотуманки, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth, кожаная обивка руля, боковые подушки и шторки безопасности, полный "зимний пакет", легкосплавные диски и брызговики.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В топовом исполнении Cool - с менее мощным двигателем, но с вариатором и полным приводом за 2 083 000 рублей - кузов становится двухцветным, оптика полностью светодиодной, боковые зеркала получают функцию складывания, а датчики парковки - автоматического торможения, в салоне появляется кожаная обивка и ионизатор воздуха, к списку опций добавляется система помощи при выезде задним ходом. 

Напомним, главной особенностью Toyota C-HR станет оригинальный купеобразный силуэт с вычурным экстерьером, который, по задумке дизайнеров, должен привлечь молодежную аудиторию. Соперничать на нашем рынке кроссовер будет, в первую очередь, с Nissan Juke. Тот стоит от 1 107 000 до 1 288 000 рублей, но не имеет полного привода.

Фото: Андрей Полухин / РГ.
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#Toyota