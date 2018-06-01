Свыше полумиллиона граждан отправили вопросы на "Прямую линию"

Около 564 тысяч обращений поступило на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Более половины обращений поступило по телефону, треть - по SMS. Спрашивают и из-за границы, например, из США и Австралии.

Такие данные на 9:00 пятницы сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" пройдет 7 июня.

На сайте "Прямой линии" опубликованы популярные вопросы, среди них - рост цен на бензин, пенсионная реформа, ипотека, перспективы новейшего вооружения, борьба с бедностью, занятость и экология. Есть обращения и по международной тематике, например, планируется ли в этом году встреча с президентом США Дональдом Трампом.