Украинский суд отказал защите Вышинского в отводе коллегии судей

Апелляционный суд Херсонской области принял решение отказать защите главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в удовлетворении заявления об отводе коллегии суда.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил отвод коллегии суда из-за того, что она отказалась по ходатайству защиты выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания.

"Заявление защитника Доманского об отводе коллегии суда оставить без удовлетворения", - постановил председательствующий судья.

Напомним, что сотрудники украинской службы безопасности 15 мая ворвались в киевское подразделение РИА Новости и провели обыск. Руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский был задержан. Ему инкриминируют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и государственную измену. В случае признания судом виновности Вышинского ему грозит до 15 лет тюремного срока.