Утвержден состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19

Союз биатлонистов России (СБР) во главе с новым президентом Владимиром Драчевым утвердил состав сборной на сезон-2018/19.

Как сообщается на официальном сайте СБР, в мужскую команду для централизованной подготовки вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Напомним, что ранее главным тренером и старшим тренером мужской команды был назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной помогать ему будут Сергей Идинов и Артем Истомин.

В состав женской команды включили Екатерину Юрлову-Перхт, Ульяну Кайшеву, Викторию Сливко, Дарью Виролайнен, Кристину Резцову, Валерию Васнецову, Анастасию Егорову и Светлану Миронову.

Старшим тренером биатлонисток утвержден Виталий Норицын. Вместе с ним будут работать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.