В Правила дорожного движения внесли поправки

На дорогах появился новый знак, запрещающий движение автобусов. Этот знак разработали специально для чемпионата мира по футболу.

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление правительства № 618 от 30 мая 2018 года. Причем в постановлении указано, что оно вступает в силу с 1 июня 2018 года. То есть уже действует.

Знак 3.34 выглядит также, как знак 3.4, запрещающий движение грузовиков, только вместо грузовика на белом фоне изображен автобус. Действие знака не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.

Напомним, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу движение автобусов ограничено и строго контролируется. Допущены к перевозкам только автобусам, оснащенные аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей передачу в "Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу".

Разрешить движение в зоне действия этого знака в период проведения чемпионата мира может территориальный орган МВД.

За нарушение знака наказывать будут по части 1 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В ней предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В постановлении прописано, что новый знак будет действовать до 17 июля 2018 года. Но можно предположить, что после этой даты появится желание закрепить этот знак в правилах навсегда. Ведь есть знаки, запрещающие движение грузовиков, мотоциклов, автомобилей с прицепами, велосипедов и гужевого транспорта. А знака, запрещающего движение автобусов до сих пор не было. Почему бы не заполнить этот пробел?