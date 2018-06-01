Вышел крутой трейлер европейского неовестерна "Пусть трупы загорают"

Вышел новый трейлер буйного визионерского неовестерна "Пусть трупы загорают" (Laissez bronzer les cadavres / Let The Corpses Tan).

Стильные похоронно-колокольные титры, убийственно изящные операторские раскадровки в духе Сэма Пекинпы, эскадрон трассирующих пуль и кровавые криминальные облачка безумия на лицах крупным планом - новая, крайне дотошно стилизованная работа французского дуэта Эллен Катте и Брюно Форзани, намертво застрявшая между Квентином Тарантино и Уэсом Андерсоном, готовится к встрече со зрителем.

'Amer' and 'The Strange Color of Your Body's Tears' directors are back with a stylish neo-western. See the new trailer for 'Let the Corpses Tan': https://t.co/2ocDIwcS64 pic.twitter.com/1naQcYkexp — The Film Stage (@TheFilmStage) 31 мая 2018 г.

Лента опирается в своей основе на кинематографический роман Жан-Патрика Маншетта и Жан-Пьера Бастида 1971 года, который положил начало целой армии книжных триллеров, на чьих страницах окровавленный гангстерский быт тесно сплетался с деконструктивными политическими идеями.

Стоит уточнить, что ранее некоторые произведения Маншетта уже экранизировались - это "Троих надо убрать", "Шок", "За шкуру полицейского", "Ганмен".

Зрители, уже успевшие познакомиться с новой кинофильской работой Катте и Форзани, отмечают ее немалую винтажную психоделичность, сорвавшуюся с авангардной цепи эстетику и некоторые довольно жестокие сцены, отсылающие к блестящим представителям кинематографического жанра eurocrime.

A sun-soaked adventure fueled by machine-gunfire and leather, LET THE CORPSES TAN is an audacious heist film with style to burn. #AFIFEST pic.twitter.com/VYZhtP3icI — AFI FEST (@AFIFEST) 5 ноября 2017 г.

В центре истории франко-бельгийской ленты, которая разворачивается на побережье Средиземного моря, окажется банда радикальных налетчиков, завладевших золотыми слитками после нападения на инкассаторов. Налетчики вместе с награбленным золотом решают затаиться в заброшенной деревне на холме, где в поисках вдохновения обитает художница с невероятным воображением.

Однако это лишь начало - поначалу к ним решили заглянуть на огонек незваные гости, а вскоре и несколько полицейских на мотоциклах. Разумеется, без высокооктановой перестрелки на визуальных анаболиках здесь не обойдется.

В прокате картина от авторов не менее стилизованно-экзотичных картин "Горечь" и "Странный цвет слез твоего тела" появится 31 августа 2018 года.