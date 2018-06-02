БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу-2018

Действующий чемпион Беларуси по футболу борисовский БАТЭ в матче 10-го тура Высшей лиги потерпел первое поражение в текущем розыгрыше национального первенства. Команда Олега Дулуба на выезде уступила "Городее" 1:2.

До предыдущего тура борисовчане шли в чемпионате со стопроцентным показателем, набрав 24 очка после восьми игр. Однако затем они неожиданно сыграли дома вничью с середняком "Ислочью" - 1:1. И все же сомнений в успехе БАТЭ в Городее практически не могло быть: чемпион встречался с аутсайдером, который до этого дня еще не выиграл ни одного матча чемпионата, а если учитывать игры прошлого сезона, то безвыигрышная серия "Городеи" насчитывала уже 13 матчей.

Таким образом, хозяевам было терять, по большому счету, нечего, и они могли позволить себе играть с открытым забралом. Но преимущество с первых минут, как и следовало ожидать, захватила команда из Борисова, и уже на 11-й минуте капитан БАТЭ Игорь Стасевич забил шедевральный - уже не первый в этом сезоне - мяч, с дальней дистанции поразив девятку ворот голкипера хозяев Николая Романюка, который, к слову, в субботу праздновал день рождения. Это был явно не лучший для него подарок.

Но после этого гола гости откровенно расслабились и хотя имели достаточно моментов, чтобы упрочить преимущество, беззаботно их транжирили в уверенности, что еще хоть один-то забьют - за что и поплатились. В начале второго тайма после подачи с правого фланга сравнял счет форвард "Городеи" Боян Дубайич. Он был лучшим игроком команды в прошлом сезоне, в нынешнем же розыгрыше Высшей лиги пропустил ряд игр из-за травмы. Восстановившись, футболист уже выходил на поле до матча с БАТЭ, но было видно, что он не в лучшей форме. Тем не менее, наставник хозяев Сергей Яромко не отказал в доверии лидеру команды, и Дубайич сполна его отблагодарил.

Он же, по сути, сотворил и второй - победный - мяч "Городеи". Уже на последних секундах добавленного времени Дубайич, прорвавшись сквозь частокол ног игроков БАТЭ, сделал передачу на Юрия Воловика, а тот прострелил в штрафную, где расторопнее всех оказался номинальный защитник Сергей Усеня, за некоторое время до этого вышедший на замену.

Полуторатысячный стадион в Городее, обычно не замеченный в высокой посещаемости, в этот раз был забит. Еще бы: болельщики пришли посмотреть, как их любимая команда сражается с чемпионом. К слову, именно там в прошлом сезоне БАТЭ завоевал очередной титул. И в этот раз восторгу местных любителей футбола не было предела. "Городея" одержала первую, такую важную, победу в сезоне, ну а борисовчане проиграли впервые в чемпионате. Однако, стоит отметить, что в целом это поражение стало для команды Олега Дулуба уже третьим в сезоне - ранее они дважды проиграли брестскому "Динамо" в матчах за Суперкубок и Кубок страны. Ну и наконец, нельзя не заметить, что ближайший преследователь БАТЭ в чемпионате - "Динамо" из Минска - теперь отстает от своих принципиальных соперников всего на два очка.