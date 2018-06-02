CБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, когда она приехала в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По ее словам, неизвестные в штатском подошли к ней накануне на входе в зал судебных заседаний. Высокович обвинили в том, что она работает на Первый балтийский телеканал, вещание которого на Украине запрещено.

"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", - рассказала пострадавшая РИА Новости.

Сотрудники СБУ расспросили журналистку о ее работе на Первом балтийском канале, с которым она давно не сотрудничает. Также их интересовало, "для кого" Высокович освещает судебный процесс над Вышинским.

"Я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", - сказала Высокович.

В конце многочасовой беседы в СБУ предложили журналистке подписать бумагу о готовности к сотрудничеству и заставили впредь докладывать о сотрудниках РИА Новости.

"Мне сказали, что псевдоним у меня будет "Мила", меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", - сообщила Высокович.

Ирина Высокович имеет украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.