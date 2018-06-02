Цены на бензин в России нефтекомпании снижать не будут, однако стоимость литра топлива будет зафиксирована на том уровне, на котором она была 30 мая, об этом программе "Вести в субботу" сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Напомним, за апрель стоимость бензина выросла в среднем на 13 процентов за литр. Последнее, уже чуть менее масштабное увеличение цены произошло в последнюю декаду мая, тогда, по данным Московской топливной ассоциации, в среднем по стране литр вырос в цене еще на 90 копеек.

По сообщениям ряда СМИ в правительстве сейчас обсуждаются различные варианты снижения динамики роста цен. В частности, увеличение экспортной пошлины на бензин и дизельное топливо. Идет разговор и о двухэтапном снижении акцизов на топливо - по крайней мере источники ряда СМИ, присутствовавшие на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком, говорят о том, что после снижения с 1 июня (на 3000 рублей за тонну - бензин и 2000 рублей - дизель), возможно, будет снижение и с 1 июля (еще на 700 рублей).