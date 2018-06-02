ФИФА представила телевизионную заставку ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную телевизионную заставку чемпионата мира-2018 в России. Она опубликована на канале ФИФА в YouTube.
Ролик длится 45 секунд. В нем отражены все города, которые примут матчи турнира, и их символы. Напомним, игры чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Саранске и Ростове-на-Дону.
Ранее была представлена официальная песня мирового первенства, ее исполнителями стали Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. 7 июня состоится презентация клипа на эту композицию.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Наша национальная команда на групповом этапе сразится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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