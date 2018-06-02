Климкин попросил "коллег по всему миру" усилить давление на Россию

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин разослал письма главам внешнеполитических ведомств различных государств с призывом воздействовать на Москву и требовать освобождения всех осужденных в России граждан Украины.

"Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку", - написал Климкин в своем аккаунте в Twitter.

По мнению чиновника, "консолидировать международный ответ России" означает усилить санкции в адрес Москвы.

Владимир Балух приговорен в России к трем с половиной годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму. По этому же делу его сообщнику Александру Кольченко дали десять лет, напоминает РИА Новости.