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02.06.2018 13:25
Рубрика: Культура

Красная площадь написала "Тотальный диктант"

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В этом году "Тотальный диктант" написали более 227 тысяч человек в 76 странах мира и даже в космосе. Писали весело и дружно, уверяет автор проекта Ольга Ребковец. И не важно, что пятерки получили всего лишь 3% участников, главное, что диктант объединил всех, кто любит русский язык и русскую литературу.

Текст этого года был непростой, признают организаторы, но от этого писать диктант было еще интереснее. Но еще интереснее было услышать текст, отрывок из романа "Дети мои" от самого автора. Гузель Яхина прочитала на площади все три части: "Утро" (его писали на Востоке страны), "День" (он достался Сибири) и "Вечер" (для центральной России), погрузив гостей фестиваля в мир учителя словесности Якова Ивановича Баха.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Редактор портала Грамота.РУ, эксперт "Тотального диктанта" Владимир Пахомов разобрал самые частые ошибки. Например, как правильно "гуляли замешенные ветры" или "гуляли замешанные ветры"? Оказывается, можно было написать и так, и так.

- Наши эксперты провели целое филологическое исследования и доказали, что допустимы оба варианта, - объясняет Пахомов.

А вот у слова "вперемешку" в данном случае есть только одно единственное правильное написание, которое стоит запомнить.

- Хотя в предложении: "Тетради лежали впереме(Ш/Ж)ку на столе", возможны варианты, - не дает расслабиться эксперт. - Все дело в том, чей это стол. Если прилежного ученика, то вперемежку (то есть в определенном порядке), а если шалопая, то вперемешку (потому что у него там бардак).

Русский язык полон сюрпризов, поэтому некоторые предложения в диктанте имели 50-70 правильных написаний. Но не филологу знать их все не обязательно, главное следовать правилам русского языка.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Не стремитесь угадать авторскую пунктуацию, - советует Пахомов. - Просто руководствуйтесь правилом.

Большие сложности возникли с написанием Н/НН в отглагольных прилагательных и причастиях: квашеная капуста, струганые заборы… Хотя правило само по себе несложное, просто обращаем внимание на вид глагола (совершенный или несовершенный) и смотрим, есть ли зависимые слова.

Многих поставило в тупик и слово "чересчур" - чаще писали раздельно, реже через букву З.

- Если бы мы писали наш диктант в XVIII веке, то мы бы засчитали вам раздельное написание, но сегодня это слово пишется слитно, - добавил Пахомов.

Ошибка в слове "сомнамбулическое" организаторов огорчила. Это слово попало в список 9 самых сложных слов, которые были названы перед диктантом. Но шпаргалкой воспользовались немногие.

- Имейте это в виду на будущий год, - советует Владимир Пахомов. - Мы опять заранее разберем самые сложные слова и расскажем, какие правила повторить.
Повторив самые каверзные правила, Красная площадь написала диктант. Диктовала сама Гузель Яхина, двоек не было.

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