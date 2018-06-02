Летний вечер в Вене с Нетребко и Гергиевым собрал рекордную аудиторию

В воскресенье вечером аудитория российского телеканала "Культура" получит великолепный подарок из Вены - грандиозное музыкальное зрелище под названием "Концерт летним вечером в парке дворца Шенбрунн". На сей раз этот ежегодный концерт под открытым небом прославленного Венского филармонического оркестра имеет непосредственное отношение к России: за пультом - Валерий Гергиев, солистка - Анна Нетребко.

Во многом благодаря участию российской суперзвезды, этот традиционный концерт, состоявшийся в Вене, побил все рекорды предыдущих 14 лет своего существования. На поляне шенбруннского парка собрались 104 тысячи человек, а еще 762 тысячи австрийцев смотрели прямую трансляцию по телевидению, сообщили организаторы. При этом телерадиокомпании 90 стран мира с четырех континентов приобрели права на показ этого выдающегося музыкального события - и в прямом эфире, и в записи. Суммарную аудиторию этого праздника музыки ни представители Венского филармонического оркестра, ни соорганизаторы из австрийской телерадиокомпании ORF оценить не могут, говоря лишь, что это много миллионов человек во всем мире.

Программа этого года называется "Итальянская ночь". Однако в австрийских СМИ сразу после объявления концерта еще месяц назад его окрестили "итальянская ночь с русским акцентом". Это название оказалось правильным не только из-за участия Гергиева и Нетребко. Наряду с оркестровыми номерами и ариями из итальянских опер, в программу вошли "Неаполитанский танец" из балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро" и трагическая музыка Сергея Прокофьева, написанная на сюжет великой итальянской истории: "Монтекки и Капулетти" из сюиты "Ромео и Джульетта".

"Мы показываем музыкальные связи между нашими народами", сказал на пресс-конференции накануне концерта Валерий Гергиев, который уже в третий раз встал за пульт летнего открытого концерта Венского филармонического оркестра. А всего с этим выдающимся коллективом это было его 115-е выступление. Стоит отметить, что не только энергичные и бравурные фрагменты ярко прозвучали в этот вечер, но и - что редко для подобного концерта под открытым небом, невозможного без усиления звука - невероятно тонко звучали под управлением Гергиева лирические места, требующие тщательной работы с оркестром и полного взаимопонимания со звукорежиссером.

Любимица же венской публики Нетребко - именно с Австрией связано начало ее грандиозной мировой карьеры - впервые участвовала в летнем концерте. "Здесь большое скопление людей. Некоторые понимают оперу, некоторые не разбираются в опере, поэтому я выбрала арии, которые легко понять - для любой аудитории", сказала Нетребко журналистам накануне концерта.

Выбор популярных арий, тем не менее, оказался весьма изысканным. Прозвучали арии из оперы "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа, из "Тоски" и "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини и ария из оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы". Но и перед микрофоном и многотысячной публикой Нетребко демонстрировала не только безупречный вокал и обворожительные улыбки, но и удивительную музыкальность, поражая своими, как казалось, бесконечно длинными и филигранно "сконструированными" фразами.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, как ей удается обращаться к такой массовой аудитории, Нетребко ответила: "Я думаю, лучший способ достичь аудиторию любого размера - это точно следовать музыке, петь очень хорошо и петь сердцем. Быть простой - и люди поймут".