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02.06.2018 14:00
Рубрика: Культура

Летний вечер в Вене с Нетребко и Гергиевым собрал рекордную аудиторию

Текст: Андрей Золотов - мл.
В воскресенье вечером аудитория российского телеканала "Культура" получит великолепный подарок из Вены - грандиозное музыкальное зрелище под названием "Концерт летним вечером в парке дворца Шенбрунн". На сей раз этот ежегодный концерт под открытым небом прославленного Венского филармонического оркестра имеет непосредственное отношение к России: за пультом - Валерий Гергиев, солистка - Анна Нетребко.
Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​ Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​

Во многом благодаря участию российской суперзвезды, этот традиционный концерт, состоявшийся в Вене, побил все рекорды предыдущих 14 лет своего существования. На поляне шенбруннского парка собрались 104 тысячи человек, а еще 762 тысячи австрийцев смотрели прямую трансляцию по телевидению, сообщили организаторы. При этом телерадиокомпании 90 стран мира с четырех континентов приобрели права на показ этого выдающегося музыкального события - и в прямом эфире, и в записи. Суммарную аудиторию этого праздника музыки ни представители Венского филармонического оркестра, ни соорганизаторы из австрийской телерадиокомпании ORF оценить не могут, говоря лишь, что это много миллионов человек во всем мире.

Фото: youtube
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Программа этого года называется "Итальянская ночь". Однако в австрийских СМИ сразу после объявления концерта еще месяц назад его окрестили "итальянская ночь с русским акцентом". Это название оказалось правильным не только из-за участия Гергиева и Нетребко. Наряду с оркестровыми номерами и ариями из итальянских опер, в программу вошли "Неаполитанский танец" из балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро" и трагическая музыка Сергея Прокофьева, написанная на сюжет великой итальянской истории: "Монтекки и Капулетти" из сюиты "Ромео и Джульетта".

"Мы показываем музыкальные связи между нашими народами", сказал на пресс-конференции накануне концерта Валерий Гергиев, который уже в третий раз встал за пульт летнего открытого концерта Венского филармонического оркестра. А всего с этим выдающимся коллективом это было его 115-е выступление. Стоит отметить, что не только энергичные и бравурные фрагменты ярко прозвучали в этот вечер, но и - что редко для подобного концерта под открытым небом, невозможного без усиления звука - невероятно тонко звучали под управлением Гергиева лирические места, требующие тщательной работы с оркестром и полного взаимопонимания со звукорежиссером.

Любимица же венской публики Нетребко - именно с Австрией связано начало ее грандиозной мировой карьеры - впервые участвовала в летнем концерте. "Здесь большое скопление людей. Некоторые понимают оперу, некоторые не разбираются в опере, поэтому я выбрала арии, которые легко понять - для любой аудитории", сказала Нетребко журналистам накануне концерта.

Фото: Информагентство "Москва"
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Выбор популярных арий, тем не менее, оказался весьма изысканным. Прозвучали арии из оперы "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа, из "Тоски" и "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини и ария из оперы Руджеро Леонкавалло "Паяцы". Но и перед микрофоном и многотысячной публикой Нетребко демонстрировала не только безупречный вокал и обворожительные улыбки, но и удивительную музыкальность, поражая своими, как казалось, бесконечно длинными и филигранно "сконструированными" фразами.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, как ей удается обращаться к такой массовой аудитории, Нетребко ответила: "Я думаю, лучший способ достичь аудиторию любого размера - это точно следовать музыке, петь очень хорошо и петь сердцем. Быть простой - и люди поймут".

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