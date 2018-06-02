Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали расходиться

Участники митинга у здания парламента в столице Грузии начали расходиться по домам. Организаторы пообещали возобновить акцию протеста в субботу вечером.

Ранее в Тбилиси протестующие у здания прокуратуры вынудили руководителя ведомства Ираклия Шотадзе уйти в отставку. Инициатором акции стал Заза Саралидзе - отец убитого зимой в центре столицы в потасовке шестнадцатилетнего подростка. По мнению мужчины, прокуратура необъективно расследует это дело, покрывая одного из фигурантов, сына экс-сотрудника ведомства. Суд 31 мая оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призывают правительство уйти в отставку.

По словам одного из организаторов митинга, акция возобновится в субботу в 18:00. "Но мы остаемся ночевать в палатках. Мы не сдаемся!" - заявил он.