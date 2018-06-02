Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео

Украинские полицейские стали героями видеоролика, который опубликовали на своих сайтах многие ведущие автомобильные СМИ мира. Запись, в частности, вышла на популярном портале Motor1, а в социальных сетях число перепостов перевалило за полмиллиона. Такой интерес неслучаен - погоня автоинспекторов за девушкой на старой легковушке получилась не просто забавной, а абсолютно нелепой.

Все началось с того, что преследовавшие ВАЗ-21099 патрульные на немногим более свежей "десятке" врезались в бордюр, ограждающий клумбу в центре площади. Казалось бы, подозреваемый может спокойно уехать от стражей порядка. Однако водитель серой Lada зачем-то принялся нарезать круги вокруг клумбы, с трудом лавируя между стоящими здесь самосвалами. Один из инспекторов включился в игру в "кошки-мышки". Бросаясь наперерез легковушке, он дважды выстрелил по ее колесам, но, судя по всему, в этом не преуспел. По крайней мере "девяносто девятая" продолжила маневры. Второй полицейский, спокойно наблюдавший за этой безумной погоней, спустя минуту вспомнил, что может использовать своей автомобиль, и протаранил проезжавшую мимо машину подозреваемого. И только после этого ВАЗ покинул площадь.

Надо отдать должное упорным патрульным, но, судя по информации в соцсетях, через некоторое время им удалось задержать преследуемого водителя. Им оказалась девушка в состоянии наркотического опьянения.

Добавим, что инцидент произошел на прошлой неделе в городке с подходящим к ситуации названием Ржищев Киевской области.