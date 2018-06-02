Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем

США стремятся не к конкуренции с РФ и КНР, а к сотрудничеству c "этими великими державами". Такое заявление сделал американский министр обороны Джеймс Мэттис, выступая в Сингапуре.

"Наш взгляд - с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать, - цитирует РИА Новости слова главы Пентагона. - Если конкуренция будет нарастать - это то, чего мы не хотим".

Также Мэттис высказал по вопросу взаимоотношений Москвы и Пекина. "С моей точки зрения, это объективный факт, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем", - заявил министр. Что касается КНР, то у нее "больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией", уверен глава Пентагона.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что внешнеполитическим приоритетом России остается развитие связей с Китаем. "Я думаю, то же самое справедливо будет сказать и в отношении российской политики Пекина", - сказал он.