Минтранс: Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 106 млн рублей

Пассажирам прекративших деятельность "Саратовских авиалиний" вернули деньги за 16,5 тысячи билетов на общую сумму 106 миллионов рублей. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Кроме того, в обработке "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП) сейчас заявки на возврат 6,5 тысяч билетов на общую сумму около 49 миллионов рублей.

Те, у кого на руках билеты "Саратовских авиалиний" на даты до 13 июня включительно, могут по ним полететь домой самолетами других перевозчиков. В настоящее время девять авиакомпаний - "Аэрофлот", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Якутия", "НордСтар", "Руслайн", "ЮВТ АЭРО" и "Турухан" - согласились перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний".